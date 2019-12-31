ЗАМАНА - В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

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31 декабря, 2019. Вторник 12:50
В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов

30 декабря на всеобщем празднике встречи Нового года торжественно вручили ключи от совершенно новых школьных автобусов.

В Табасаранском районе вручили ключи от 14 новых школьных автобусов
Общество
На новогоднем мероприятия, где участвовали вся администрация района, представители школ и организаций, были названы главные успехи этого 2019 года. Напомним, что активное преображение Дагестана и постройка новых школ происходит благодаря инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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