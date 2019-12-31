ЗАМАНА - ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников

ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников

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31 декабря, 2019. Вторник 12:44
ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников

Государственная жилищная инспекция РД проконтролирует дежурных на все время новогодних каникул, дабы граждане Дагестана смогли при надобности позвонить в орган жилнадзора по всем важным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников
Общество

Нести дежурство работники ГЖИ Дагестана будут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года с 08:00 по 18:00 мск. Все вопросы жителей будут приниматься по номеру «горячей линии»: 63-09-37. После 18:00 все обращения будут записаны на автоответчик. Подробнее можно прочитать тут.

 

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