ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников
- Автор Мадина
- 31 декабря, 2019. Вторник 12:44
Государственная жилищная инспекция РД проконтролирует дежурных на все время новогодних каникул, дабы граждане Дагестана смогли при надобности позвонить в орган жилнадзора по всем важным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Нести дежурство работники ГЖИ Дагестана будут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года с 08:00 по 18:00 мск. Все вопросы жителей будут приниматься по номеру «горячей линии»: 63-09-37. После 18:00 все обращения будут записаны на автоответчик. Подробнее можно прочитать тут.
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