В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада

30 декабря в селе Мургук Сергокалинского района в торжественной обстановке прошел развлекательный концерт в честь запуска новых зданий учебного заведения на 250 ученических мест и детского садика на 120 мест, которые были построены по дагестанской инвестиционной программе.

