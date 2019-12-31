ЗАМАНА - В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада

В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада

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31 декабря, 2019. Вторник 12:37
В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада
30 декабря в селе Мургук Сергокалинского района в торжественной обстановке прошел развлекательный концерт в честь запуска новых зданий учебного заведения на 250 ученических мест и детского садика на 120 мест, которые были построены по дагестанской инвестиционной программе.
В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада
Общество
Главными гостями праздничного открытия были Глава Сергокалинского района Магомед Омаров и экс-прокурор РД Рамазан Шахнавазов. В открытии участвовали граждане селения и всех активистов села. Напомним, что активное преображение всех регионов Дагестана происходит благодаря инициативе Главы РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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