В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада
- Автор Мадина
- 31 декабря, 2019. Вторник 12:37
30 декабря в селе Мургук Сергокалинского района в торжественной обстановке прошел развлекательный концерт в честь запуска новых зданий учебного заведения на 250 ученических мест и детского садика на 120 мест, которые были построены по дагестанской инвестиционной программе.
Главными гостями праздничного открытия были Глава Сергокалинского района Магомед Омаров и экс-прокурор РД Рамазан Шахнавазов. В открытии участвовали граждане селения и всех активистов села. Напомним, что активное преображение всех регионов Дагестана происходит благодаря инициативе Главы РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.
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