В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб
- Автор Габи
- 31 декабря, 2019. Вторник 07:21
В Левашинском районе накануне открыли автодорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-Гуниб на участке 97,6 — 110,5 км. Данную информацию сообщают в пресс-службе Минтранса РД.
Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов посетил с рабочим визитом район и поздравил жителей с этим важным событием.
Отметим, что дорога соответствует всем дорожно-строительным нормам.
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