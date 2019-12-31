ЗАМАНА - В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб

В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб

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31 декабря, 2019. Вторник 07:21
В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб

В Левашинском районе накануне открыли автодорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-Гуниб на участке 97,6 — 110,5 км. Данную информацию сообщают в пресс-службе Минтранса РД.

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов посетил с рабочим визитом район и поздравил жителей с этим важным событием.

Отметим, что дорога соответствует всем дорожно-строительным нормам.

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В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб
Общество

 

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