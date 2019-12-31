В Дагестане не пьют шампанское на Новый год

Автор Габи

Жители РФ в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка считается Ненецкий автономный округ, об этом говорит исследование РИА Новости.