ЗАМАНА - В Дагестане не пьют шампанское на Новый год

В Дагестане не пьют шампанское на Новый год

Автор
31 декабря, 2019. Вторник 07:12
В Дагестане не пьют шампанское на Новый год

Жители РФ в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка считается Ненецкий автономный округ, об этом говорит исследование РИА Новости.

В Дагестане не пьют шампанское на Новый год
Общество

Северный Кавказ оказался на другом полюсе рейтинга. В Чечне и Ингушетии показатели потребления шампанского практически приравниваются к нулю. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского составляют 0,23, 0,46 и 0,5 соответственно, что во много раз ниже среднего по России значения. Низкие показатели потребления шампанского в СКФО  объясняются особенностями менталитета жителей.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top