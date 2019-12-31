Северный Кавказ оказался на другом полюсе рейтинга. В Чечне и Ингушетии показатели потребления шампанского практически приравниваются к нулю. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского составляют 0,23, 0,46 и 0,5 соответственно, что во много раз ниже среднего по России значения. Низкие показатели потребления шампанского в СКФО объясняются особенностями менталитета жителей.
В Дагестане не пьют шампанское на Новый год
- Автор Габи
- 31 декабря, 2019. Вторник 07:12
Жители РФ в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка считается Ненецкий автономный округ, об этом говорит исследование РИА Новости.