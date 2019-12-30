Мероприятие прошло на площадке с участием Деда Мороза и Снегурочки. Поздравить юных спортсменов пришли различные представители власти, в том числе заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Елена Ельникова.

Елена Ельникова поздравила детей:

«Добрый день, дети и родители! Нам приятно находиться на этом празднике. Мы не в первый раз в этой школе. Поздравляю вам от имени Председателя Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, депутатского корпуса, партии «Единая Россия» с наступающим Новым годом! Пусть в Новом году сбудутся все мечты, чтобы вы росли здоровыми, умными, счастливыми, чтобы достигли спортивных успехов. Мы знаем, какая в этой школе богатая спортивная традиция».