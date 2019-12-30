ЗАМАНА - Елена Ельникова участвовала в новогодних мероприятиях в школе Маркарова

Елена Ельникова участвовала в новогодних мероприятиях в школе Маркарова

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30 декабря, 2019. Понедельник 12:17
Елена Ельникова участвовала в новогодних мероприятиях в школе Маркарова

Накануне, 29 декабря, в республиканской детско-юношеской спортивной школе минобразования РД прошла новогодняя елка.

Елена Ельникова участвовала в новогодних мероприятиях в школе Маркарова
Общество

Мероприятие прошло на площадке с участием Деда Мороза и Снегурочки. Поздравить юных спортсменов пришли различные представители власти, в том числе заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Елена Ельникова.

Елена Ельникова поздравила детей:

«Добрый день, дети и родители! Нам приятно находиться на этом празднике. Мы не в первый раз в этой школе. Поздравляю вам от имени Председателя Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, депутатского корпуса, партии «Единая Россия» с наступающим Новым годом! Пусть в Новом году сбудутся все мечты, чтобы вы росли здоровыми, умными, счастливыми, чтобы достигли спортивных успехов. Мы знаем, какая в этой школе богатая спортивная традиция».

От всего Народного Собрания Председатель подарила школе телевизор.

В конце праздника запустили красочный фейерверк в честь наступающего 2020 года.

Подробнее на официальном сайте РИА «Дагестан»

 

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