Минздрав Дагестана приобрёл 20 ФАПов вместо запланированных 15

С помощью честных закупок минздрава РД в Дагестане начнут функционировать 20 фельдшерско-акушерских пунктов, из них, на сегодняшний день, уже 19 готовы к эксплуатации.

Следует отметить, что возводят модульные мобильные здания согласно нацпроекту «Здравоохранение». Планировалось установить всего 15 медпунктов, но с помощью торгов, проведенных министерством, ответственные за закупки сэкономили и смогли приобрести ещё 5 ФАПов. По прогнозам в марте 2020 года каждое из 20 мобильных зданий смонтируют и они начнут ф\осуществлять свою деятельность. Подробная информация на официальном сайте РИА «Дагестан»