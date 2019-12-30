ЗАМАНА - Минздрав Дагестана приобрёл 20 ФАПов вместо запланированных 15

Минздрав Дагестана приобрёл 20 ФАПов вместо запланированных 15

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30 декабря, 2019. Понедельник 11:40
Минздрав Дагестана приобрёл 20 ФАПов вместо запланированных 15
С помощью честных закупок минздрава РД в Дагестане начнут функционировать 20 фельдшерско-акушерских пунктов, из них, на сегодняшний день, уже 19 готовы к эксплуатации.
Минздрав Дагестана приобрёл 20 ФАПов вместо запланированных 15
Общество
Следует отметить, что возводят модульные мобильные здания согласно нацпроекту «Здравоохранение».  Планировалось установить всего 15 медпунктов, но с помощью торгов, проведенных министерством, ответственные за закупки сэкономили и смогли приобрести ещё 5 ФАПов.  По прогнозам в марте 2020 года каждое из 20 мобильных зданий смонтируют и они начнут ф\осуществлять свою деятельность. Подробная информация на официальном сайте РИА «Дагестан»

 

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