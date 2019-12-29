ЗАМАНА - В Левашинском районе открыли автомобильную дорогу

В Левашинском районе открыли автомобильную дорогу

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29 декабря, 2019. Воскресенье 06:00
В Левашинском районе открыли автомобильную дорогу

В праздничной атмосфере 28 декабря запустили в использование автомобильное шоссе Махачкала – Буйнакск – Леваши – Гуниб на участке 97,6 – 110,5 км, сообщают РИА "Дагестан".

В Левашинском районе открыли автомобильную дорогу
Общество

В открытии участвовали министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов, заместитель главы района Гасан Ибрагимов, руководитель АО «Левашинское ДЭП №25 Багаутдин Магомедалиев и другие. Глава Минтранса РД искренне выразил поздравление гражданам селения Хаджалмахи Левашинского района с запуском новой дороги, которая соответствует всем дорожно-строительным правилам. Он отметил, что в Дорожном фонде РД для развития автомобильных дорог Левашинского района предусмотрели 370 миллионов рублей.   Шоссе было отремонтировано по госпрограмме «Развитие республиканских, межмуниципальных и местных дорог Республики Дагестан».  Закончилось праздничное открытие концертной программой. Напомним, что активное положительное изменение Дагестана является инициативой Главы РД Владимира Васильева.

 

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