Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что проект «Мой Дагестан» активно реализуется в Бабаюртовском районе, что является инициативой Главы Дагестана Владимира Васильева. Статью можно прочитать здесь.
Глава Буйнакского района вручил детям-сиротам ключи от жилых помещений
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2019. Суббота 01:00
Прекрасным подарком к Новому году для 5 сирот Буйнакского района, живущих без участия родителей, стали ключи от жилых комнат, сообщает РИА "Дагестан".
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