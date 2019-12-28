Отмечают, что новый пост обеспечит безопасность гражданам района. Пожарная часть оснащена требующейся техникой и оборудованием, на посту уже оформлены 17 специалистов. Запуск пожарной части прошел с традиционным разрезанием красной ленточки и с развлекательной программой.
В Буйнакском районе открыли первый пост пожарной части
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2019. Суббота 00:00
Перед празднованием Дня спасателя в Буйнакском районе в селе Чиркей в торжественной атмосфере запустили первый пост пожарной части.
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