ЗАМАНА - В Махачкале стартовала акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы»

В Махачкале стартовала акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы»

Автор
27 декабря, 2019. Пятница 21:36
В Махачкале стартовала акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы»

25 декабря в Махачкале в доме-интернате «Ветеран» депутат Кировского района города Махачкалы Айшат Айсаева запустила партийную акцию «Навстречу году 75-летия Великой Победы».

В Махачкале стартовала акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы»
Общество

Акция проходит при поддержке Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия» согласно партийному проекту «Старшее поколение».

Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев также поддержал данную акцию. 

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top