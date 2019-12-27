Акция проходит при поддержке Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия» согласно партийному проекту «Старшее поколение».
Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев также поддержал данную акцию.
25 декабря в Махачкале в доме-интернате «Ветеран» депутат Кировского района города Махачкалы Айшат Айсаева запустила партийную акцию «Навстречу году 75-летия Великой Победы».
Акция проходит при поддержке Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия» согласно партийному проекту «Старшее поколение».
Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев также поддержал данную акцию.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..