Два новых накопителя объемом три тысяч кубометров в торжественной обстановке открыли 27 декабря в систему водоснабжения города. Процесс по их строительству в рамках проекта «Мой Дагестан-моя вода» были окончен в рекордное время. Напомним, что активные изменения по всему Дагестану идут благодаря инициативе Главы РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.
В Кизляре запустили новые накопители воды
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 14:04
Через 2 года планируют решить проблему водоснабжения Кизляра.
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