В Кизляре запустили новые накопители воды

Два новых накопителя объемом три тысяч кубометров в торжественной обстановке открыли 27 декабря в систему водоснабжения города. Процесс по их строительству в рамках проекта «Мой Дагестан-моя вода» были окончен в рекордное время. Напомним, что активные изменения по всему Дагестану идут благодаря инициативе Главы РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.