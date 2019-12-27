ЗАМАНА - В Кизляре запустили новые накопители воды

В Кизляре запустили новые накопители воды

Автор
27 декабря, 2019. Пятница 14:04
В Кизляре запустили новые накопители воды

Через 2 года планируют решить проблему водоснабжения Кизляра.

В Кизляре запустили новые накопители воды
Общество

Два новых накопителя объемом три тысяч кубометров в торжественной обстановке открыли 27 декабря в систему водоснабжения города. Процесс по их строительству в рамках проекта «Мой Дагестан-моя вода» были окончен в рекордное время. Напомним, что активные изменения по всему Дагестану идут благодаря инициативе Главы РД Владимира Васильева. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top