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В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 10:54
В селении Муги прошло торжественная презентация подводящего водопровода длиной в 8,94 км, отстроенного в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», инициатором которого является Глава Дагестана Владимир Васильев.
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