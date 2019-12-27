ЗАМАНА - В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

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27 декабря, 2019. Пятница 10:54
В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

В селении Муги прошло торжественная презентация подводящего водопровода длиной в 8,94 км, отстроенного в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», инициатором которого является Глава Дагестана Владимир Васильев.

В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»
Общество

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