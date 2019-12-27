ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

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27 декабря, 2019. Пятница 10:52
Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

27 декабря Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил работников и ветеранов пожарной службы и гражданской обороны Дагестана с профессиональным праздником - Днем  спасателя РФ.

Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником
Общество

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