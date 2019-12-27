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Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 10:52
27 декабря Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил работников и ветеранов пожарной службы и гражданской обороны Дагестана с профессиональным праздником - Днем спасателя РФ.
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