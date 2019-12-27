Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 09:22
Праздничная церемония награждения 100 самых лучших бизнесменов Дагестана прошла 26 декабря в зале исторического парка «Россия – моя история» в столице республики.
Самых отличившихся предпринимателей Дагестана приветствовал первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Магомед Мусаев. Напомним, что Глава Дагестана Владимир Васильев ранее высказывался о важности поддержки бизнесменов Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.