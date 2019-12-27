ЗАМАНА - Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Автор
27 декабря, 2019. Пятница 09:22
Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Праздничная церемония награждения 100 самых лучших бизнесменов Дагестана прошла 26 декабря в зале исторического парка «Россия – моя история» в столице республики.

Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале
Общество

Самых отличившихся предпринимателей Дагестана приветствовал первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Магомед Мусаев. Напомним, что Глава Дагестана Владимир Васильев ранее высказывался о важности поддержки бизнесменов Дагестана.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 9 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top