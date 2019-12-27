Вылов рыбы в Дагестане может достичь 10 тысяч тонн
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 08:29
С января 2019 года в Каспии рыбаки выловили 9 тысяч 183 тонн рыбы. На нынешнее время более всего выловили кильку - 3 тысячи 410 тонн.
Кефали выловили 828 тонн, сельди - 788 тонн, красноперки - 568 тонн и сазана - 515 тонн. За прошедшие 30 лет такого результата еще не было. Если сравнивать с 2018 годом, то ловля рыбы возросла почти на 2,5 тысяч тонн (на 30 %).
Причина такому увеличению показателей в том, что было создано единое промысловое пространство в каспийском море. К тому же к каспийскому рынку присоединились двадцать новых организаций- добытчиков, которые раньше не вылавливали рыбу в каспийском море.
Экспедициями в море были выяснены точные данные о увеличении вылова. По информации Дагестанского филиала КаспНИРХа, каждый год в Каспии без опасности для водных биоресурсов можно вылавливать 95 тысяч тонн рыбы, что составляет порядка 14 % всех обнаруженных запасов кильки.
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