Сегодня, в начале рабочего дня, новый главный редактор кумыкской газеты познакомится с коллективом печатного издания.

Отметим, что Рашид Акавов с февраля 2017 года по август 2018 год был министром печати и информации РД. Вне министерского поста работал заместителем декaна филологического факультета ДГУ, директором дaгестанского филиала Рoссийского гoспедуниверситeта им. А. И. Герцeна, помощником рeктора ДГПУ, декaном фaкультета музыки ДГПУ. Также, он является доктором филологических наук.