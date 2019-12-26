ЗАМАНА - Ректор Даггосуниверситета встретился с научной молодежью вуза

Ректор Даггосуниверситета встретился с научной молодежью вуза

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26 декабря, 2019. Четверг 17:00
Ректор Даггосуниверситета встретился с научной молодежью вуза

Ректор ДГУ 25 декабря встретился с научной молодежью университета, сообщает РИА "Дагестан".

Ректор Даггосуниверситета встретился с научной молодежью вуза
Общество

На встречу пригласили актив Координационного совета студенческих научных обществ, члены Совета молодых ученых, студенты, аспиранты и молодые ученые университета, достигшие в этом году больших личных результатов в научной и инновационной работе.  Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул, что администрация университета всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать молодежь, активно занимающуюся наукой. Были награждены студенты и начинающие сотрудники, результаты работы которых особо отметили в 2019 году. Заметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев отмечал особую важность того, что молодежь республики продвигается в науке и внедряет инновационные методы в родной регион. 

 

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