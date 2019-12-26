Ректор Даггосуниверситета встретился с научной молодежью вуза

На встречу пригласили актив Координационного совета студенческих научных обществ, члены Совета молодых ученых, студенты, аспиранты и молодые ученые университета, достигшие в этом году больших личных результатов в научной и инновационной работе. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подчеркнул, что администрация университета всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать молодежь, активно занимающуюся наукой. Были награждены студенты и начинающие сотрудники, результаты работы которых особо отметили в 2019 году. Заметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев отмечал особую важность того, что молодежь республики продвигается в науке и внедряет инновационные методы в родной регион.