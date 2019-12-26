В Гергебильском районе завершили ремонт автодороги

Сообщают, что обновление дороги проходило в рамках реализации государственной программы Минтранса Республики Дагестан. Дорога ведет к популярным у туристов местам: Карадахская теснина, Датунский храм, Гоор, Старый Кахиб и др. Напомним, что в Дагестане активно ремонтируются дороги и другие объекты, что является инициативой Главы Дагестана Владимира Васильева.