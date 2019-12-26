ЗАМАНА - В Гергебильском районе завершили ремонт автодороги

В Гергебильском районе завершили ремонт автодороги

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26 декабря, 2019. Четверг 13:59
В Гергебильском районе завершили ремонт автодороги

В Гергебильском районе закончилось ремонтирование автомобильной дороги республиканского значения Чалда – Карадах на участке км 0 – км 3, сообщает РИА "Дагестан".

В Гергебильском районе завершили ремонт автодороги
Общество

Сообщают, что обновление дороги проходило в рамках реализации государственной программы Минтранса Республики Дагестан. Дорога ведет к популярным у туристов местам: Карадахская теснина, Датунский храм, Гоор, Старый Кахиб и др. Напомним, что в Дагестане активно ремонтируются дороги и другие объекты, что является инициативой Главы Дагестана Владимира Васильева.

 

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