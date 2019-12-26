В Гергебильском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения

В акции участвовали представители разных религий: председатель Совета имамов Махачкалы Мухаммад Майранов, член Совета иудейских общин Борис Ханукаев, иеромонах Отец Иоанн, а также помощник руководителя СУ СК по РД Егор Балашов. Певцы дагестанской эстрады устроили праздничный концерт для ветеранов. А депутаты дагестанского парламента предоставили благотворительную помощь. Началось все с выступления депутата собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы Айшат Айсаевой. Она поблагодарила ветеранов за их подвиги в годы Великой Отечественной войны, за мир и спокойствие. Она отметила, что такие встречи обязательно будут повторяться. Ветераны поблагодарили за концерт и внимание к ним. Далее они рассказали о своих воспоминаниях, о своей жизни и обычаях. Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев каждый год приходит с визитом к ветеранам.