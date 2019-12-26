ЗАМАНА - Махачкалинцам предлагают выбрать концепцию развития Эльтавского леса

Махачкалинцам предлагают выбрать концепцию развития Эльтавского леса

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26 декабря, 2019. Четверг 09:23
Махачкалинцам предлагают выбрать концепцию развития Эльтавского леса

Салман Дадаев, глава столицы республики, приглашает жителей Махачкалы принять участии в голосовании по выбору концепции сохранения и развития территории Эльтавского леса, сообщает издание "Махачкалинские известия"

Махачкалинцам предлагают выбрать концепцию развития Эльтавского леса
Общество

Чтобы присоединиться к голосованию, нужно перейти на платформу «Яндекс. Формы» по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5e0208447095915cb7142d57/.   

В тексте сообщения отметили, что посредством голосования определят 3 лидирующие концепции, которые вынесут на общественные обсуждения. По результатам обсуждений выберут концепцию, на основании которой составят техническое задание на проектирование проекта.

Голосование будет идти до 12 января 2020 года.

Добавим, что данный проект реализуется при поддержке Главы Дагестана Владимира Васильева.

 

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