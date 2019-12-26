25 декабря в правительстве Дагестана Уммупазиль Омарова организовала собрание, где обсудили ситуацию в школе селения Аргвани. В совещании участвовали все заинтересованные стороны, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки. Подробнее можно прочитать тут Напомним, что в Гумбетовском районе открыли школу после окончания капитального ремонта в рамках программы «Сто школ», проведенной Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, статью можно прочитать тут.