Указ под роспись в журнале инструктажа дошел до руководителей торговых компаний. Указ на запрет продажи пиротехники будет действовать до 15 января 2020 года.
В Черкесске детям не будут продавать петарды
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 00:00
В Черкесске запретили продажу салютов, петард и фейерверков мальчикам и девочкам, которым нет 16 лет. Этот указ подписал мэр города Руслан Тамбиев.
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