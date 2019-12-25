Как сообщает Россельхозцентр РД, за последние несколько лет урожайность зерновых в среднем по Дагестану упала из-за плохих погодных условий.
В Дагестане снизилась урожайность зерновых
- Автор Мадина
- 25 декабря, 2019. Среда 14:58
В этом году общая площадь сева яровых и озимых культур достигла 308 тысяч га, из которых общая площадь зерновых 153,7 тыс. га.
Последнее от Мадина
- Социальные вопросы дагестанцев рассмотрел депутат Госдумы Заур Аскендеров
- Депутат Госдумы Умахан Умаханов провел прием граждан в Махачкале
- Депутат Госдумы Умахан Умаханов провел прием граждан в Махачкале
- Социальные вопросы дагестанцев рассмотрел депутат Госдумы Заур Аскендеров
- Состоялось открытие переулка М.Казем-Бека в Дербенте