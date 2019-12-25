ЗАМАНА - В Дагестане детям-сиротам выделят школьные автобусы

В Дагестане детям-сиротам выделят школьные автобусы

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25 декабря, 2019. Среда 13:58
В Дагестане детям-сиротам выделят школьные автобусы

Активисты Общероссийского народного фронта в РД добились выделения школьного автобуса для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Дагестане детям-сиротам выделят школьные автобусы
Общество

По информации пресс-службы регионального штаба ОНФ, в школе-интернате, в которой обучаются около двухсот ребят, был лишь автомобиль «Газель». Туда помещались всего 13 человек и не было специального оборудования для перевозки детей, так как его срок службы на протяжении долгих лет был истёкшим.  Член регионального штаба ОНФ в Дагестане Татьяна Рассохина поделилась, что практически два года длилась переписка о том, что необходимо заменить старый транспорт.  И вот накануне, после ещё одного обращения общественников школе-интернату выделили новый автомобиль «Газель». Он рассчитан на 22 места и оборудован ремнями безопасности. 

 

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