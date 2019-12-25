Преимущество операции в том, что в удаляемой части органа расположена зона, которая вырабатывает тот самый гормон, отвечающий за чувство голода. По этой причине после проведения хирургической операции сильно снижается непрерывная потребность в еде. По этой причине эффективность хирургического вмешательства практически 100%. Операция безопасная, можно проводить как детям, так и пожилым.
Отметим, что операции прошли успешно, прослеживается положительная динамика состояния пациенток, общее состояние в норме.