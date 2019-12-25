Дагестанские врачи проведут операцию против ожирения

Люди с лишним весом могут начать вести здоровый образ жизни. Одновременно двух пациентов с диагнозом морбидное ожирение врачи 2-х отделений – общей хирургии и хирургии и онкологии прооперировали по продольной резекции желудка двумя разными способами: традиционным (открытая хирургия) и лапароскопически (через несколько небольших проколов, это малоинвазивная хирургия). Об этом сообщается в Министерстве здравоохранения РД.

Преимущество операции в том, что в удаляемой части органа расположена зона, которая вырабатывает тот самый гормон, отвечающий за чувство голода. По этой причине после проведения хирургической операции сильно снижается непрерывная потребность в еде. По этой причине эффективность хирургического вмешательства практически 100%. Операция безопасная, можно проводить как детям, так и пожилым.

Отметим, что операции прошли успешно, прослеживается положительная динамика состояния пациенток, общее состояние в норме.