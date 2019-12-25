В Дагестане показатель алкоголизма составляет 14,14 баллов

В тройку регионов с самыми низкими показателями алкоголизма в стране вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан с показателями 13,31; 13,35 и 14,14 соответственно. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» для объективности учитывали объём продаж каждого вида алкогольной продукции, по которым имелась официальная статистика.

В своём исследовании они опирались на такие источники как: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), статистические данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), данные Министерства здравоохранения РФ и др.

Отметим, что в 2018 году Глава Дагестана Владимир Васильев договорился о сотрудничестве с руководителем федерального проекта «Трезвая Россия», членом Общественной палаты РФ Султаном Хамзаевым.