Ставропольский космонавт Олег Скрипочка отмечает юбилей на орбите

Этот вторник для Олега Ивановича определенный — во второй раз он отмечает денек рождения на орбите. Ещё и годовщина. Космонавту исполняется 50 лет.

В космосе Олег Скрипочка был два раза — в 2010 и в 2016 годах. В третью экспедицию полетел 25 сентября 2019 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-15», бортинженера МКС-61 и командира МКС-62.

Как докладывает «Роскосмос», возвращение экипажа на Землю планируется в 2020 году. А сейчас Олег Скрипочка может распаковать презенты от родных и приятелей, прилетевшие на «грузовике», а еще пообщаться с ними по скайпу.