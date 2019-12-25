ЗАМАНА - Ставропольский космонавт Олег Скрипочка отмечает юбилей на орбите

Ставропольский космонавт Олег Скрипочка отмечает юбилей на орбите

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25 декабря, 2019. Среда 01:00
Ставропольский космонавт Олег Скрипочка отмечает юбилей на орбите

Герой России, летчик-космонавт Олег Скрипочка отмечает 24 декабря свой день рождения.

Ставропольский космонавт Олег Скрипочка отмечает юбилей на орбите
Общество

Этот вторник для Олега Ивановича определенный —  во второй раз он отмечает денек рождения на орбите. Ещё и годовщина. Космонавту исполняется 50 лет.

В космосе Олег Скрипочка был два раза — в 2010 и в 2016 годах. В третью экспедицию полетел 25 сентября 2019 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-15», бортинженера МКС-61 и командира МКС-62.

Как докладывает «Роскосмос», возвращение экипажа на Землю планируется в 2020 году. А сейчас Олег Скрипочка может распаковать презенты от родных и приятелей, прилетевшие на «грузовике», а еще пообщаться с ними по скайпу.

 

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