Максим Орешкин встретится с Главой РД
- Автор Габи
- 24 декабря, 2019. Вторник 14:24
Сегодня, 24 декабря, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин примет участие в торжественной церемонии открытия моста через Российско-Азербайджанскую государственную границу вместе с Главой РД Владимиром Васильевым и заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.
По программе посещения Максима Орешкина запланирован ещё визит в Дербентский коньячный комбинат.
В завершение пребывания Министра в Дагестане пройдёт совещание в Международном аэропорту «Махачкала».
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