ЗАМАНА - Максим Орешкин встретится с Главой РД

Максим Орешкин встретится с Главой РД

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24 декабря, 2019. Вторник 14:24
Максим Орешкин встретится с Главой РД

Сегодня, 24 декабря, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин примет участие в торжественной церемонии открытия моста через Российско-Азербайджанскую государственную границу вместе с Главой РД Владимиром Васильевым и заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Максим Орешкин встретится с Главой РД
Общество

По программе посещения Максима Орешкина запланирован ещё визит в Дербентский коньячный комбинат.

В завершение пребывания Министра в Дагестане пройдёт совещание в Международном аэропорту «Махачкала».

Подробную информацию можно прочесть тут

 

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