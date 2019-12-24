На границе России и Азербайджана торжественно открыли новый мост

24 декабря Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, Министр финансового развития Русской Федерации Максим Орешкин и зам. Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев поучаствовали в официальной церемонии открытия моста сквозь Российско-Азербайджанскую муниципальную границу в Магарамкентском регионе Дагестана.

План построения моста сквозь речку Самур совершен в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года меж правительствами РФ и Азербайджана. Новый мост сменит старый, который был сооружен в 1957 году. Его длина составляет 325,3 м, ширина - 17,5 м. Цена плана - 36,5 млн. манатов (около $21,5 млн.).

Российская Федерация и Азербайджан профинансировали строительство пополам. Новый мост считается необходимой частью интернационального транспортного коридора "Норд - Юг". Подробнее можно прочитать тут.