С 2019 года Муфтият Дагестана издал 130 фетв

В 2019 году сотрудники Муфтията республики Дагестан издали 130 фетв. Данные статистические показатели озвучили на прошедшем накануне в Махачкале расширенном собрании религиозных деятелей региона.

Мероприятие посветили итогам деятельности религиозной организации за 2019 год. Собрание прошло под руководством муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афанди. На собрании отметили, что кроме издания фетв, сотрудники Муфтията Дагестана прочли примерно 26 тыс. лекций по профилактике терроризма и экстремизма, в отделе примирения разрешили около 1 тыс. споров. Также продолжается работа над переводом трудов знаменитых арабских и дагестанских религиозных деятелей и ученых.

Также отметим, что благотворительный фонд «Инсан» в 2019 году помог нуждающимся на сумму, оцениваемую в 125 млн рублей. Хороший показатель оказался и у продаж газеты «Ас-Салам», тираж превысил 140 тыс. экземпляров.