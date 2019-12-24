ЗАМАНА - С 2019 года Муфтият Дагестана издал 130 фетв

С 2019 года Муфтият Дагестана издал 130 фетв

Автор
24 декабря, 2019. Вторник 14:06
С 2019 года Муфтият Дагестана издал 130 фетв

В 2019 году сотрудники Муфтията республики Дагестан издали 130 фетв. Данные статистические показатели озвучили на прошедшем накануне в Махачкале расширенном собрании религиозных деятелей региона.

С 2019 года Муфтият Дагестана издал 130 фетв
Общество

Мероприятие посветили итогам деятельности религиозной организации за 2019 год. Собрание прошло под руководством муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афанди.  На собрании отметили, что кроме издания фетв, сотрудники Муфтията Дагестана прочли примерно 26 тыс. лекций по профилактике терроризма и экстремизма, в отделе примирения разрешили около 1 тыс. споров. Также продолжается работа над переводом трудов знаменитых арабских и дагестанских религиозных деятелей и ученых.

Также отметим, что благотворительный фонд «Инсан» в 2019 году помог нуждающимся на сумму, оцениваемую в 125 млн рублей. Хороший показатель оказался и у продаж газеты «Ас-Салам», тираж превысил 140 тыс. экземпляров.

 

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top