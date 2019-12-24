Следует отметить, что конкурс прошёл среди органов государственной власти и местного самоуправления.
МФЦ Дагестана победил в номинации «Лучшая видеореклама», отметили в пресс-службе МФЦ.
Подробную информацию можно прочесть по ссылке.
Республиканский МФЦ выиграл в конкурсе социальной рекламы, сообщили «Замане» в пресс-службе МФЦ Дагестана.
Следует отметить, что конкурс прошёл среди органов государственной власти и местного самоуправления.
МФЦ Дагестана победил в номинации «Лучшая видеореклама», отметили в пресс-службе МФЦ.
Подробную информацию можно прочесть по ссылке.
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