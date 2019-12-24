ЗАМАНА - МФЦ Дагестана победил в конкурсе социальной рекламы

МФЦ Дагестана победил в конкурсе социальной рекламы

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24 декабря, 2019. Вторник 13:59
МФЦ Дагестана победил в конкурсе социальной рекламы

Республиканский МФЦ выиграл в конкурсе социальной рекламы, сообщили «Замане» в пресс-службе МФЦ Дагестана.

МФЦ Дагестана победил в конкурсе социальной рекламы
Общество

Следует отметить, что конкурс прошёл среди органов государственной власти и местного самоуправления.

МФЦ Дагестана победил в номинации «Лучшая видеореклама», отметили в пресс-службе МФЦ.

Подробную информацию можно прочесть по ссылке.

 

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