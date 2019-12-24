ЗАМАНА - Обновленное фойе физико-математического корпуса открыли в ДГУ

Обновленное фойе физико-математического корпуса открыли в ДГУ

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24 декабря, 2019. Вторник 13:11
Обновленное фойе физико-математического корпуса открыли в ДГУ

Грядущий Новый год ознаменовался для учащихся и служащих физиологического факультета и факультета математики и компьютерных наук ДГУ парадным мероприятием. 23 декабря прошло представление отремонтированного крупного фойе в корпусе. На церемонии находились ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, проректоры, деканы, педагоги, работники и учащиеся ДГУ.

Обновленное фойе физико-математического корпуса открыли в ДГУ
Общество

Приветствуя всех собравшихся, Муртазали Рабаданов поздравил их с грядущим Новым годом. Еще ректор поздравил коллектив 2-ух факультетов с открытием модернизированного фойе. «Это помещение имеет собственную историю: во времена, когда университетом управлял Абилов Абуталиб Абилович, тут размещался ректорат. Ныне же в данном корпусе у нас готовят математиков и физиков». Муртазали Рабаданов выделил, что вокруг корпуса была установлена дренажная система, которая защитит помещение от увеличенной влаги.

Теперь в данном фойе возможно устраивать выставки, демонстрации и иные события, приуроченные к научно-образовательным форумам, проводимым в современном актовом зале на втором этаже.

Вслед за тем произошла церемония перерезания алой ленты. Впоследствии находящиеся насладились маленьким концертом, подготовленным Студенческим клубом университета.

Стоит отметить, что в 2019 году во всем Дагестане происходят обновления, ремонтные работы и модернизация зданий, что является инициативой Главы Республики Владимира Васильева.

 

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