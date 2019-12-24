ЗАМАНА - Дагестанский строитель выиграл на Всероссийском конкурсе профмастерства

Дагестанский строитель выиграл на Всероссийском конкурсе профмастерства

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24 декабря, 2019. Вторник 10:55
Дагестанский строитель выиграл на Всероссийском конкурсе профмастерства

Дагестанский мастер и строитель Газимагомед Абдулаев стал призёром и получил второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Строймастер», сообщают в информагентстве РИА "Дагестан"

Дагестанский строитель выиграл на Всероссийском конкурсе профмастерства
Общество

Работник подрядной компании ООО «Горы+» получил "серебро" в номинации «Лучший специалист по организации строительства» на региональном этапе Всероссийского конкурса.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится с 2010 года. Инициатором выступает Национальное объединение строителей. Конкурс проводится для того, чтобы популяризировать и повышать престиж строительных профессий, вовлекать в отрасль молодёжь.

Конкурс проводится каждый год и состоит из трёх этапов: региональный, федеральный и финал – национальный (всероссийский) этап.

 

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