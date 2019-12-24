Работник подрядной компании ООО «Горы+» получил "серебро" в номинации «Лучший специалист по организации строительства» на региональном этапе Всероссийского конкурса.
Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится с 2010 года. Инициатором выступает Национальное объединение строителей. Конкурс проводится для того, чтобы популяризировать и повышать престиж строительных профессий, вовлекать в отрасль молодёжь.
Конкурс проводится каждый год и состоит из трёх этапов: региональный, федеральный и финал – национальный (всероссийский) этап.