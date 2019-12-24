В Дагестане обучили молодых карьеристов

Обучение проходило в бизнес-отеле «Сарыкум». По программе ВШЭ обучили 21 финалиста конкурса молодых специалистов «Я –профессионал». Юные бизнесмены узнали об основах управления проектами, командообразовании, управлении персоналом и моделях построения бизнеса.

Конкурс управленческих кадров «Я – профессионал» в республике Дагестан собрал осенью 2019 года почти 200 молодых специалистов, по большей части это были выпускников вузов.

Им нужно было пройти три этапа отбора.

Отметим, что в ходе мероприятия ребятам вручили диплом победителя конкурса, подписанный Главой республики Владимиром Васильевым, и удостоверение о повышении квалификации по образовательной программе «Управление проектами».