ЗАМАНА - В Дагестане обучили молодых карьеристов

В Дагестане обучили молодых карьеристов

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24 декабря, 2019. Вторник 11:11
В Дагестане обучили молодых карьеристов

Участники конкурса «Я – профессионал» обучали по программе Высшей школы экономики.

В Дагестане обучили молодых карьеристов
Общество

Обучение проходило в бизнес-отеле «Сарыкум». По программе ВШЭ обучили 21 финалиста конкурса молодых специалистов «Я –профессионал».   Юные бизнесмены узнали об основах управления проектами, командообразовании, управлении персоналом и моделях построения бизнеса.

Конкурс управленческих кадров «Я – профессионал» в республике Дагестан собрал осенью 2019 года почти 200 молодых специалистов, по большей части это были выпускников вузов.

Им нужно было пройти три этапа отбора.
Отметим, что в ходе мероприятия ребятам вручили диплом победителя конкурса, подписанный Главой республики Владимиром Васильевым, и удостоверение о повышении квалификации по образовательной программе «Управление проектами».

 

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