В Каспийске отремонтировали 14 дорог

В Каспийске с качеством выполнили важный проект Главы Дагестана Владимира Васильева «Мой Дагестан – мои дороги». В рамках проекта было модернизировано 16 километров дорог в городе.

Все дороги соответствуют прописанным нормативам. В данный момент идет ремонт 2 улиц - это «Орджоникидзе» и 10-линия в МКР «Кирпичный». На улице "Кирпичный" также выполняются одновременно 2 проекта - «Поддержка Местных инициатив» и модернизация дорог по программе «Мой Дагестан -Мои дороги».

