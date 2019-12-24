Все дороги соответствуют прописанным нормативам. В данный момент идет ремонт 2 улиц - это «Орджоникидзе» и 10-линия в МКР «Кирпичный». На улице "Кирпичный" также выполняются одновременно 2 проекта - «Поддержка Местных инициатив» и модернизация дорог по программе «Мой Дагестан -Мои дороги».
В Каспийске отремонтировали 14 дорог
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2019. Вторник 08:59
В Каспийске с качеством выполнили важный проект Главы Дагестана Владимира Васильева «Мой Дагестан – мои дороги». В рамках проекта было модернизировано 16 километров дорог в городе.
Все дороги соответствуют прописанным нормативам. В данный момент идет ремонт 2 улиц - это «Орджоникидзе» и 10-линия в МКР «Кирпичный». На улице "Кирпичный" также выполняются одновременно 2 проекта - «Поддержка Местных инициатив» и модернизация дорог по программе «Мой Дагестан -Мои дороги».
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