ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе открыли новую больницу

В Карабудахкентском районе открыли новую больницу

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24 декабря, 2019. Вторник 07:47
В Карабудахкентском районе открыли новую больницу

Жители Карабудахкентского района смогут радоваться новой инновационной больнице с поликлиникой, вмещающей до 100 человек в смену.

В Карабудахкентском районе открыли новую больницу
Общество

Информацию предоставил официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана.

Как сообщают, новая больница вместит 70 человек. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью.

 

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