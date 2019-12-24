Информацию предоставил официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана.
Как сообщают, новая больница вместит 70 человек. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью.
Жители Карабудахкентского района смогут радоваться новой инновационной больнице с поликлиникой, вмещающей до 100 человек в смену.
Информацию предоставил официальный сайт Министерства здравоохранения Дагестана.
Как сообщают, новая больница вместит 70 человек. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..