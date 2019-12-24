Ранее его именем в селе названы улица и учебное заведение. Село Сергокала на открытие бюста пришли члены руководства Дагестана, сотрудники МВД по РД, члены ветеранских и молодежных компаний.
Нужно заметить, что бюст спроектировал и создал скульптор Сабир Гейбатов. К сожалению, Сабир скончался и не успел закончить скульптуру, поэтому это сделал его отец Гейбат Гейбатов. Целых 2 года потратил мастер, дабы закончить проект.
Скульптуру создавали в тесном общении с отцом Магомеда Нурбагандова. Отец героя выражает сердечные слова благодарности всем, кто помог в создании бюста. Скульптура объединила отцов с скорбью по ушедшим сыновьям.
И взрослые, и дети несут цветы к бюсту героя. Можно увидеть и сына героя, вместе с его семьей. Напомним, что в прошлом году Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с родителями Героя России Магомеда Нурбагандова.