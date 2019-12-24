ЗАМАНА - В Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

В Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

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24 декабря, 2019. Вторник 07:32
В Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

23 декабря, в селе Сергокала открыли бюст герою РФ Магомеду Нурбагандову. Его цитата: « Работайте, братья!» более 3 лет является девизом для сотрудников правоохранительных органов по всей России. Сообщает ГТРК «Дагестан».

Ранее его именем в селе названы улица и учебное заведение. Село Сергокала на открытие бюста пришли члены руководства Дагестана, сотрудники МВД по РД, члены ветеранских и молодежных компаний. 

Нужно заметить, что бюст спроектировал и создал скульптор Сабир Гейбатов. К сожалению, Сабир скончался и не успел закончить скульптуру, поэтому это сделал его отец Гейбат Гейбатов. Целых 2 года потратил мастер, дабы закончить проект.

Скульптуру создавали в тесном общении с отцом Магомеда Нурбагандова. Отец героя выражает сердечные слова благодарности всем, кто помог в создании бюста. Скульптура объединила отцов с скорбью по ушедшим сыновьям.

И взрослые, и дети несут цветы к бюсту героя. Можно увидеть и сына героя, вместе с его семьей. Напомним, что в прошлом году Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с родителями Героя России Магомеда Нурбагандова. 

 

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