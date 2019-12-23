ЗАМАНА - 60 школьников из Дагестана поедут в Кремлёвский дворец

60 школьников из Дагестана поедут в Кремлёвский дворец

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23 декабря, 2019. Понедельник 16:50
60 школьников из Дагестана поедут в Кремлёвский дворец

Министерство образования Дагестана отправило 60 школьников на Общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремлевском дворце. Об этом сообщает информагентство РИА Дагестан.

60 школьников из Дагестана поедут в Кремлёвский дворец
Общество

Мероприятие стартует 25 декабря. Путёвку на него получили дети из детских домов, школ-интернатов, сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, а также отличники и призёры Всероссийских олимпиад и конкурсов.  На празднике у дагестанских школьников будут шарфы и шапки с рисунком флага РД. На мероприятии также проведут экскурсию по главным достопримечательностям Москвы.

 

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