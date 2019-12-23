60 школьников из Дагестана поедут в Кремлёвский дворец

Мероприятие стартует 25 декабря. Путёвку на него получили дети из детских домов, школ-интернатов, сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при выполнении служебных обязанностей, а также отличники и призёры Всероссийских олимпиад и конкурсов. На празднике у дагестанских школьников будут шарфы и шапки с рисунком флага РД. На мероприятии также проведут экскурсию по главным достопримечательностям Москвы.