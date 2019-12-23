Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки

С полисом и паспортом они обследовались у врачей-онкологов, а также прошли ультразвуковое обследование и обнаружение онкомаркеров в крови. К тому же, во время акции волонтеры движения «СТОП РАК» устроили обследование женщин из многодетных семей. Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркивал в 2019 году, что все средства, которые есть в бюджете Дагестана на здравоохранение, обязаны дойти до каждого жителя республики, и быть израсходованными на лечение в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.