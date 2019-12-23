ЗАМАНА - Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки

Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки

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23 декабря, 2019. Понедельник 14:58
Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки

Около 100 женщин в Махачкале прошли обследование на рак шейки матки во время Дня открытых дверей в онкологическом центре.

Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки
Общество

С полисом и паспортом они обследовались у врачей-онкологов, а также прошли ультразвуковое обследование и обнаружение онкомаркеров в крови. К тому же, во время акции волонтеры движения «СТОП РАК» устроили обследование женщин из многодетных семей.  Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркивал в 2019 году, что все средства, которые есть в бюджете Дагестана на здравоохранение, обязаны дойти до каждого жителя республики, и быть израсходованными на лечение в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.

 

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