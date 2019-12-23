В данный момент должность временного директора занимает Магомед Алиев.
На должность директора Аргванинской школы будет объявлен конкурс
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 14:10
Администрация Гумбетовского района разместила информацию, что по законам Российской федерации и в соответствии с действующими нормативными актами на место директора Аргванинской школы будет проводиться конкурс на замещение свободной должности.
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