ЗАМАНА - В Сепараторном посёлке Махачкалы открыли благоустроенный двор

В Сепараторном посёлке Махачкалы открыли благоустроенный двор

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23 декабря, 2019. Понедельник 13:46
В Сепараторном посёлке Махачкалы открыли благоустроенный двор

Сегодня, 21 декабря, на Акушинского, 96 «в» благоустроили двор дома №96 «в» по пр. Акушинского в Сепараторном поселке. Двор оказался включён в список 38-ми площадок Махачкалы в этом году вошел в план благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.

В Сепараторном посёлке Махачкалы открыли благоустроенный двор
Общество

Во дворе на данный момент уложена тротуарная плитка, бордюры. Также там провели озеленение, оборудовали детскую площадку с мягким покрытием, установили скамейки и урны.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Главы РД Владимира Васильева.

 

 

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