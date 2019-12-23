Сегодня, 21 декабря, на Акушинского, 96 «в» благоустроили двор дома №96 «в» по пр. Акушинского в Сепараторном поселке. Двор оказался включён в список 38-ми площадок Махачкалы в этом году вошел в план благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды.
Во дворе на данный момент уложена тротуарная плитка, бордюры. Также там провели озеленение, оборудовали детскую площадку с мягким покрытием, установили скамейки и урны.
Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Главы РД Владимира Васильева.