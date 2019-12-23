ЗАМАНА - В Каспийске в рамках проекта «Мой Дагестан -Комфортная городская среда» открыли три дворовые территории и одну общественную зону

В Каспийске в рамках проекта «Мой Дагестан -Комфортная городская среда» открыли три дворовые территории и одну общественную зону

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23 декабря, 2019. Понедельник 13:33
В Каспийске в рамках проекта «Мой Дагестан -Комфортная городская среда» открыли три дворовые территории и одну общественную зону

В Каспийске обновили девять дворовых дорог, вошедших в программу «Мой Дагестан – комфортная среда» (инициирован Главой Дагестана Владимиром Васильевым)

В Каспийске в рамках проекта «Мой Дагестан -Комфортная городская среда» открыли три дворовые территории и одну общественную зону
Общество

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