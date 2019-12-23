В праздничной церемонии открытия нового двора участвовали заместитель мэра Махачкалы Эфенди Хайдаков и владельцы квартир. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале состоялось открытие обновленной дворовой площадки
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 13:16
21 декабря во дворе многоквартирного дома на улице Магомедтагирова, 184 в столице Дагестана прошла презентация модернизированной дворовой территории.
Последнее от Мадина
- В Каспийске в рамках проекта «Мой Дагестан -Комфортная городская среда» открыли три дворовые территории и одну общественную зону
- Непобежденный боксер-профессионал Магомед Мадиев одержал 14-ю победу в карьере
- Более 90 коммунальных объектов модернизирует Дагестан в 2020 году
- В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов
- В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год