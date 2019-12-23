Сообщает руководитель Управления коммунальной инфраструктуры Министерства строя республики Мавлуд Мусаев. Нужно отметить, что инициатором проекта «Мой Дагестан - моя вода» является Глава Дагестана Владимир Васильев. Подробнее можно прочесть тут.
В 2020 году Дагестан модернизирует более 90 коммунальных объектов
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 11:06
В Дагестане в следующем году увеличат объекты водоснабжения, которые ремонтируются или же модернизируются по проекту «Мой Дагестан - моя вода».