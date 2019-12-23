ЗАМАНА - Муфтият Дагестана подвёл итоги деятельности за 2019 год

Муфтият Дагестана подвёл итоги деятельности за 2019 год

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23 декабря, 2019. Понедельник 10:56
Муфтият Дагестана подвёл итоги деятельности за 2019 год

 В историческом парке «Россия – моя история» прошло расширенное собрание религиозных деятелей. Они подводили итоги деятельности Муфтията РД за 2019 год.

Муфтият Дагестана подвёл итоги деятельности за 2019 год
Общество

Участвовали в заседании учёные-богословы со всей республики, а также различные политические и общественные деятели. Мероприятие открылось с чтения аятов священного Корана в исполнении учёного Маъмуна Ар-Рави.

В начале своего выступления, Муфтий РД шейх Ахмад Афанди выразил благодарность всем религиозным деятелем за упорный, самоотверженный труд во благо своей веры и Родины. На мероприятии спикерами выступили каждый руководитель отдела Муфтията РД. Они представили детализированный отчёт о всей работе, которая была проделана за 2019 год.

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