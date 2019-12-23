Участвовали в заседании учёные-богословы со всей республики, а также различные политические и общественные деятели. Мероприятие открылось с чтения аятов священного Корана в исполнении учёного Маъмуна Ар-Рави.
В начале своего выступления, Муфтий РД шейх Ахмад Афанди выразил благодарность всем религиозным деятелем за упорный, самоотверженный труд во благо своей веры и Родины. На мероприятии спикерами выступили каждый руководитель отдела Муфтията РД. Они представили детализированный отчёт о всей работе, которая была проделана за 2019 год.
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