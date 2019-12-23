Стоит заметить, что «Мой Дагестан – мои дороги» был инициирован Главой Дагестана Владимиром Васильевым.
В Дагестане ремонт дорог идет в 49 муниципалитетах.
Как сообщают на официальном сайте «АиФ Дагестан», в республике полным ходом идет ремонт дорог в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги».
Стоит заметить, что «Мой Дагестан – мои дороги» был инициирован Главой Дагестана Владимиром Васильевым.
В Дагестане ремонт дорог идет в 49 муниципалитетах.
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