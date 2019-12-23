Одним из инициаторов этого проекта был главный врач каспийской стоматологической поликлиники, депутат городского собрания Махачкалы от Партии «Единая Россия» Джамалудин Кудаев. Подробнее можно прочитать тут.
Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 01:00
Врачи каспийской городской стоматологической клиники одни из первых в Дагестане, кто предоставляет услуги пациентам на дому по полису ФОМС.
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