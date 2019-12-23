ЗАМАНА - Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису

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23 декабря, 2019. Понедельник 01:00

Врачи каспийской городской стоматологической клиники одни из первых в Дагестане, кто предоставляет услуги пациентам на дому по полису ФОМС.

Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису
Общество

Одним из инициаторов этого проекта был главный врач каспийской стоматологической поликлиники, депутат городского собрания Махачкалы от Партии «Единая Россия» Джамалудин Кудаев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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