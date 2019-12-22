Стали известны городские округа и муниципальные районы республики Дагестан, ставшие победителями по результативности работы органов местного самоуправления по итогам прошедшего года.

Сообщает РИА " Дагестан". Как сообщают, победителям вручат большие гранты в виде денег из бюджета республики. Республика Дагестан в 2019 году получила российский грант в размере 1,2 млрд рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев был инициатором общественных собраний по вопросу как с ощутимым результатом использовать этот грант.