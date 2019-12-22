ЗАМАНА - Стали известны самые эффективные города и районы Дагестана

Стали известны самые эффективные города и районы Дагестана

Автор
22 декабря, 2019. Воскресенье 12:19
Стали известны самые эффективные города и районы Дагестана

Стали известны городские округа и муниципальные районы республики Дагестан, ставшие победителями по результативности работы органов местного самоуправления по итогам прошедшего года.

Стали известны самые эффективные города и районы Дагестана
Общество

Сообщает  РИА " Дагестан". Как сообщают, победителям вручат большие гранты в виде денег из бюджета республики. Республика Дагестан в 2019 году получила российский грант в размере 1,2 млрд рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев был инициатором общественных собраний по вопросу как с ощутимым результатом использовать этот грант. 

 

Прочитано 109 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top